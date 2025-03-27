قرار عاجل من النيابة في حادث مصرع طفل أسفل عجلات سيارة أثناء لهوه بأطفيح

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أسفل عجلات سيارة نصف نقل دهس طفلا أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإجراء تحليل مخدرات لسائق المتهم.

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بأطفيح

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أطفيح المقدم محمد مختار، يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة سائق، قامت بدهس طفل 3 سنوات أثناء لهوه أمام منزله، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم.

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