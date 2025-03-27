الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في اتهام شخص بالتعدي على الأهالي وإشعال النيران بالجيزة

تحقيقات
تحقيقات

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص بإشعال النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، بقرية المنوات التابعة لمركز شرطة أبو النمرس عقب صلاة التراويح أمام المسجد.

 

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، الذين أفادوا أن المتهم تعدى على عدد من الأهالي وأشعل النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

 

 

بلاغ يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء

 

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، قام خلالها عاطل بالاعتداء على عدد من الأهالي وإشعال النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، وذلك عقب صلاة التراويح أمام المسجد، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اعتداء المتهم على أفراد من العائلة، مستخدمًا أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

 

كما أضرم المتهم النيران في مداخل بعض المنازل قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة شرطة أبو النمرس الجيزة

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

منوعات

المزيد

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية