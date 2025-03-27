الاستماع لأقوال شهود العيان في اتهام شخص بالتعدي على الأهالي وإشعال النيران بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص بإشعال النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، بقرية المنوات التابعة لمركز شرطة أبو النمرس عقب صلاة التراويح أمام المسجد.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، الذين أفادوا أن المتهم تعدى على عدد من الأهالي وأشعل النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

بلاغ يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد باندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، قام خلالها عاطل بالاعتداء على عدد من الأهالي وإشعال النيران في مداخل منازل إحدى العائلات، وذلك عقب صلاة التراويح أمام المسجد، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اعتداء المتهم على أفراد من العائلة، مستخدمًا أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.

كما أضرم المتهم النيران في مداخل بعض المنازل قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليها.

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