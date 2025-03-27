حملة تموينية تضبط 6 أطنان لحوم وفسيخ وسردين فاسدة بالقاهرة

شنت مباحث التموين بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عدة حملات على الأسواق لضبط كافة السلع الغذائية ومكافحة صور الغش التجارى تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 طن و812 كجم فسيخ وسردين ورنجة وملوحة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 3 طن و371 كجم مقطعات لحوم، ومفروم، وكفتة وسجق، ولحوم، ودواجن، وكبدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 25 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.

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