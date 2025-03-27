نصائح هامة لقيادة آمنة أثناء العواصف الرملية

في ظل العواصف الرملية التي تشهدها العديد من المناطق في فصل الربيع ورياح الخماسين، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وزيادة مخاطر الحوادث على الطرق، يقدم لكم هذا التقرير مجموعة من النصائح الهامة لقيادة أكثر أمانًا خلال الظروف الجوية الصعبة، للحد من "نزيف الأسفلت" وحوادث الطرق.

1. خفض السرعة وتشغيل المساحات باستمرار

ينصح خبراء المرور بالسير بسرعات منخفضة أثناء العواصف الرملية، مع تشغيل مساحات الزجاج الأمامي بصفة مستمرة لضمان رؤية واضحة، حيث تؤدي السرعات العالية إلى زيادة احتمالية فقدان السيطرة على المركبة.

2. مضاعفة مسافة الأمان بين المركبات

من الضروري زيادة المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك، لأن العواصف الرملية تقلل من مستوى الرؤية وتزيد من مسافة التوقف، مما يتطلب وقتًا أطول للفرملة بشكل آمن.

3. تجنب الفرملة المفاجئة

يجب تفادي الضغط الشديد على الفرامل بشكل مفاجئ، حيث إن الطرق تصبح زلقة بسبب الرمال، مما قد يتسبب في انزلاق المركبة أو فقدان التحكم بها.

4. استخدام الإشارات التحذيرية في الوقت المناسب

يجب على السائقين استخدام إشارات الانحراف مبكرًا لإعلام السائقين الآخرين بأي تغيير في الاتجاه، خاصةً مع انخفاض الرؤية بسبب العاصفة.

5. عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

يؤكد خبراء السلامة المرورية أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشتت الانتباه ويزيد من خطر الحوادث، خاصةً في الظروف الجوية الصعبة.

6. الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق

تعد السرعات المحددة من قبل الجهات المختصة معدة لضمان سلامة السائقين، لذا يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها، خصوصًا أثناء العواصف الرملية.

7. تشغيل الأنوار الأمامية والعالية

لتحسين الرؤية وجعل المركبة أكثر وضوحًا للآخرين، ينصح بتشغيل الأنوار الأمامية والعالية، مع التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والأضواء.

8. فحص الإطارات وضغط الهواء قبل السفر

قبل التحرك بالسيارة، يجب التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء المناسب، حيث إن الإطارات التالفة أو غير المنفوخة جيدًا تزيد من خطر الانزلاق أو الانفجار أثناء القيادة.

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