الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

الإجراء القانوني الذي يتخذه الزوج حال هجر الزوجة وكيفية سقوط النفقة

الإجراء القانوني
الإجراء القانوني الذي يتخذه الاوج في حالات هجر الزوجات،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، الإجراء القانوني الذي يتخذه الأزواج  في حالات هجر الزوجات للأزواج ورفضهم تنفيذ أحكام الطاعة، وكيف يترتب علي ذلك سقوط حق الزوجة في النفقة، في التقرير التالي..
 

- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.

 

- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.

 

- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.

 

- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".

 

- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة

 

خطوات  تنفيذ  الزوج دعوى بيت الطاعة

 

- الزوج يرسل لزوجته خطابًا مسجلًا عن طريق المحكمة علي يد محضر وتعلن به في المكان المتواجدة فيه ويدعوها لبيت الزوجية، وإذا لم تستجب خلال 30 يومًا -وتقدم سبب للرفض-فإن من حق القاضي أن يعتبرها ناشزًا.

 

- تحتوي بيانات الإنذار على تفاصيل مسكن الزوجية وأنه خالي من سكن الغير وسكن الأهل، وبيانات الزوجة، وبيانات الزوج.

- الزوج يقوم باستخراج شهادة من جدول المحكمة بأن زوجته لم تعترض علي إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني، ويقدم طلب تسوية وبعد 15 يوما يقوم بإقامة دعوى إثبات نشوز وإسقاط نفقة زوجية.

- اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة يتم استخدامه كدليل حال مطالبتها التطليق لاستحكام الشقاق

- حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة.

- دعوى الاعتراض على الانذار أما تأخذ قبول أو رفض.

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فيتو أحكام الطاعة قسم الشرطة

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