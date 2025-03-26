القبض على سائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة زميله بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق مقطورة تسبب في وفاة طالب وإصابة آخر اثر اصطدامه بهم أثناء استقلالهم دراجة نارية في حادث تصادم نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة صديقه تم نقلهم للمستشفى، من قبل الخدمات المرورية التي قامت بسحب السيارة عبر الاوناش وانتظام حركة سير السيارات على الطريق.

ويواصل رجال المباحث الجنائية جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث حدائق أكتوبر، المقدم محمد نجيب، بأنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة سائق اصطدمت بدراجة بخارية قيادة طالب (19 سنة) ما أدى إلى وفاته في الحال وإصابة زميله بالطريق الرئيسي في أكتوبر، كان بصحبته بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتولت النيابة التحقيق.



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