الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

القبض على سائق نقل دهس طفلا أمام منزله في أطفيح

ضبط سائق دهس طفل
ضبط سائق دهس طفل في اطفيح.فيتو

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق سيارة نصف نقل دهس طفلا أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وتواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أطفيح المقدم محمد مختار، يفيد فيه بأنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة سائق، قامت بدهس طفل 3 سنوات أثناء لهوه أمام منزله، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق.

 

حادث مدينة العياط  

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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اجهزة البحث الجنائي مركز شرطة أطفيح الأجهزة الأمنية

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