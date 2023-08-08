الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

الدكتور محمد نجيب،
الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، فيتو

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إنه ليس فى الإسلام ولا فى القرآن ولا السنة ما يسمى بيت الطاعة، لافتا إلى أنه مصطلح تعارف عليه الناس فى زمن ماضى وما زالوا يعملون به.

 

ما حكم الشرع من وجود بيت الطاعة

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "لا يوجد أي حديث نبوي عن بيت الطاعة، بيت الطاعة ليس له أصل، فالقرآن يلزم الزوج بأن زوجته تسكن فى نفس المسكن الذى يعيش، ليس حياة فى الإكراه أو الإجبار فى الإسلام، وبعض الناس أطلقوا على بيت الزوجية السجن الصغير، فى حال وجود بيت الطاعة، هذا أمر مهين".

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واستكمل: "بيت الطاعة جاء فى القانون من أحد الفقهاء، أن المرأة تساق إلى الراجل، وهذا أمر غير موجود فى الإسلام، لأن النساء شقائق الرجال، وبيت الطاعة لا يتناسب مع المرأة فى هذا العصر، لما فيه مهانة هذا سكن صغير لا وجود له فى الإسلام".

 

أحكام بيت الطاعة

ومن جانبه قال أحمد فتوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما يتعلق بقضية الطاعة لا يوجد شيء فى الإسلام بعنوان بيت الطاعة أو في القانون ولكنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، موضحا أن عقد الزواج عقد مثل باقي العقود يتفق عليه طرفان بحقوق وواجبات لكل منهما.

وأضاف خلال كلمته بمناقشات مشاكل ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني،نحتاج الي دراسات مجتمعية بجوار الشرعية لحفظ الحقوق للرجال والنساء ونواجه من خلاله التحايل على الملكيات.

وطالب بضرورة ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري، باعتباره حل تتيحه الشريعة الإسلامية عند استحالة الحياة الزوجية، بالتراضي إعمالا بمبدأ لا تنسوا الفضل بينكم، مشددًا على ضرورة عمل دراسات تبين أثر فتوى الكد والسعاية على المجتمع المصري.

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الحوار الوطني، دار الإفتاء تكشف حكم الإسلام في قضية الطاعة

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