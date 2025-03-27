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اكتشاف مخلب ديناصور محفوظ في صحراء منغوليا

مخلب ديناصور، فيتو
مخلب ديناصور، فيتو

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن ظهور بقايا نوع غير معروف سابقًا من الديناصورات يتمتع بمخالب مميزة تتكونّ من إصبعين، يبدو كمزيج غريب من حيوان الكسلان، والزرافة، وبطل فيلم "إدوارد بأيدي المقصات".

اكتشاف حفرية نادرة لـ ديناصور فى صحراء منغوليا

واكتشف علماء الحفريات هذه الحفرية النادرة بصحراء غوبي في منغوليا، حيث لا يزال الغلاف القرني لأحد الإصبعين سليمًا.

ووفق الشبكة، يتكوت هذا الغلاف من الكيراتين (المادة ذاتها التي تتكون منها الأظافر)، ما يكشف أن مخلب الديناصور، ذاته كان أطول بكثير من العظام الموجودة تحته. 

وأشار الباحثون إلى أنه أكبر مخلب من نوعه عُثر عليه محفوظًا بالكامل بهذه الطريقة.

مخلب الديناصور يقارب قدمًا في الحجم

من جهتها، أوضحت عالمة الحفريات دارلا زيلينيتسكي، وهي الأستاذة المساعدة في جامعة كالغاري بكندا والمؤلفة المشاركة في دراسة حول هذا الاكتشاف نُشرت في دورية "iScience" أن "المخلب يقارب قدمًا في الحجم". 

وأضافت: "يُعد هذا إلى حد بعيد أكبر مخلب محفوظ لديناصور يمتلك هذا الغلاف الكيراتيني".

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