الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

الديناصورات، فيتو
الديناصورات، فيتو

أعلن فريق من العلماء الصينيين العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور تم اكتشافها على الإطلاق، يقدر عمرها بـ80 مليون عام، وربطها بنوع جديد من الديناصورات.

ويصف الفريق في ورقته البحثية المنشورة في مجلة Historical Biology، المكان الذي عُثر فيه على البيض، والتقنيات المستخدمة لدراسته، وما تعلموه عنه.

أواخر العصر الطباشيري

وفي عام 2021، اكتشف العلماء في موقع بناء في غانتشو ست بيضات ديناصورات يعود تاريخها إلى أواخر العصر الطباشيري. وتم اكتشافها في عش محفوظ جيدا، ما يوفر معلومات قيمة حول سلوك التعشيش لهذا الكائن القديم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشتهر حوض غانتشو في مقاطعة جيانغشي، جنوب الصين، في صفوف علماء الحفريات باعتباره أحد "أغنى مواقع حفريات البيض في العالم".

وبعد ثلاث سنوات من التحليل الدقيق، كشفت الحفريات عن بقايا نوع جديد تماما من الديناصورات، يقدر عمره بأكثر من 80 مليون عام.

وذكر علماء الحفريات في الدراسة الجديدة: "يزيد هذا الاكتشاف من تنوع بيض الديناصورات في أواخر العصر الطباشيري وهو مهم لفهمنا لتطور الثيروبودات (وحشيات الأرجل) في أواخر العصر الطباشيري".

وعلى وجه التحديد، يتحدى الافتراضات السابقة حول حجم وشكل بيض الثيروبودات.

ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز"، أجرى فريق بحثي مشترك من جامعة علوم الأرض الصينية، في ووهان، ومعهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بقيادة لو فاشينغ، تحليلا دقيقا للبيضات.

جنس ونوع جديد من الديناصورات

وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل مسح المجهر الإلكتروني وحيود التشتت الإلكتروني، قاموا بفحص السطح والبنية البلورية للبيض. وسمح لهم مسح الأشعة المقطعية الدقيقة بإعادة بناء حالة دفن الحفريات واكتساب رؤى حول الجهاز التناسلي للديناصور.

كما قاموا بالتحقيق في الهياكل الدقيقة والكبيرة للبيض، بما في ذلك سمك قشورها. وسمحت هذه التقنيات غير المدمرة للعلماء بدراسة الحفريات الدقيقة دون التسبب في ضرر.

وبعد دراسة مكثفة استمرت ثلاث سنوات، أكدوا أن البيض ينتمي إلى جنس ونوع جديد من الديناصورات. وتم تسمية هذا الثيروبودا غير الطائر Minioolithus ganzhouensis، وكان غير معروف سابقا، ويتميز "بحجم بيضة صغير، وترتيب بيض غير منتظم، وزخارف تشبه الديدان والعقد، وحدود تدريجية بين طبقتين هيكليتين".

ووفقا للأكاديمية الصينية للعلوم، سجلت البيضة الأكثر سلامة، التي يبلغ قياسها 29 مم فقط، رقما قياسيا عالميا جديدا لأصغر حفرية بيض ديناصور تم اكتشافها على الإطلاق. ويقدم هذا الاكتشاف الصغير ولكن الرائع لعلماء الحفريات معلومات جديدة قيمة حول تنوع بيض الديناصورات وتطور الثيروبودات خلال فترة العصر الطباشيري المتأخر.

وخلصت مجلة "غلوبال تايمز" إلى أن المرحلة التالية من البحث تهدف إلى اكتساب "رؤى أعمق في حياة وبيئة هذه المخلوقات القديمة".

اكتشاف عوالم حيوانية مزدهرة تحت قاع البحر

اكتشاف بقايا مستوطنة من العصر الحجري الحديث في شمال الصين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الديناصورات العلماء الصينيين أصغر حفرية لبيضة ديناصور العصر الطباشيري الصين علماء الحفريات الحفريات الثيروبودات العصر الطباشيري المتأخر

مواد متعلقة

اكتشاف عوالم حيوانية مزدهرة تحت قاع البحر

اكتشاف بقايا مستوطنة من العصر الحجري الحديث في شمال الصين

اليابان تعلن اكتشاف تركيب فضائي غامض وراء حزام "كويبر"

وزنه طن وطولة 16 مترا، اكتشاف بقايا ثعبان عملاق في الهند (صور)

الأكثر قراءة

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

إسقاط طائرة شحن على متنها طاقم روسي في السودان (فيديو)

اجتماع عاجل في الزمالك لبحث الانسحاب من السوبر المصري

تأكيدا لـ"فيتو".. الزمالك يعلن استمرار احتجاز لاعبيه بسبب مشادة مباراة بيراميدز

كرتونة البلدي تنخفض 30 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الإثنين 21/ 10/ 2024

عمرو أديب يهاجم حسين لبيب بعد التهديد بالانسحاب من السوبر المحلي

أنباء عن تعثر حل الأزمة، غياب دونجا وشلبي عن معسكر الزمالك يثير التساؤلات

أول رد من عبد الواحد السيد على اتهامه في واقعة مشادة الإمارات

منوعات

المزيد

العثور على أصغر حفرية لبيضة ديناصور على الإطلاق بالصين

طبيبة تونسية تبث عملية ولادة "لايف" على "تيك توك"

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الإثنين 21/10/2024

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رفض الاحتراف وتلقى رسالة من السيسي.. محطات في حياة شحتة الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالفواحش والآثام

زوجي بيخوني من 11 سنة اعمل إيه؟ وعضو العالمي للفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية