الشيخ شعبان الصياد قارئًا للمغرب عبر أثير شبكة القرآن الكريم

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة والنصف من مساء الليلة قرآن المغرب. قارئ المغرب هو الشيخ شعبان الصياد الذي يتلو ما تيسر من آيات الله البينات من سورة مريم.

أبصر الشيخ شعبان الصياد النور بإحدى قرى محافظة المنوفية عام 1940. أتم حفظ القرآن الكريم مبكرًا. التحق بكلية أصول الدين وحصل على درجة الليسانس. ذات صيته قبل اعتمادًا إذاعيًا. عاصر الرعيل الأول من القراء، وشهد له الشيخ مصطفى إسماعيل بجمال الصوت وجودة الأداء. اعتمدته الإذاعة قارئًا للتلاوات الطويلة عام 1975. طاف العديد من الدول العربية والإسلامية قارئًا لكتاب الله. داهمه مرض الفشل الكلوي عام 1994 وظل يعاني المرض ختى فاضت روحه إلى بارئها في عام 1998، بعد مسيرة حافلة مع القرآن الكريم.

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