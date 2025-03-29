برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن خلاصة الوصايا (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

خلاصة الوصايا

في هذه الحلقة تناول الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، بالحديث ختام وصايا الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، للأمة المحمدية.

وقال الشيخ رمضان البيه: حاولنا من خلال هذه الحلقات أن نوصل رسالة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ووصاياه.

وإجمالا فإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، هو أحرص خلق الله على خلق الله، وعلى عباد الله، سبحانه وتعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم"، صلى الله عليه وسلم.

المصطفى أشفق الخلق على الخلق، وأكثرهم عطفا على الخلق، وأرحم الخلق بالخلق، فهو عين الرحمة الإلهية، وهو المرسل من الله، تعالى، رحمة للعالمين: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".



المصطفى هو الشفوق، وهو الرحيم، صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم منارة في الكون، وفي الوجود، وفي الحياة، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم يترك سبيلا يقربنا إلى الله، إلا ودلنا عليه، وحثنا عليه، وأمرنا به، وكان مترجما له، وفاعلا له من قبل ذلك.

وكذلك لم يترك، صلى الله عليه وآله وسلم، سبيلا يباعد بيننا وبين غضب الله، عز وجل، وبين النار، إلا ونهانا عنه، وحذرنا منه، وأمرنا باجتنابه.

النصح والوصايا التي جاءت في هدي سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وفي سنته، لا شك أنها تأخذ بيد المنتصح، من الظلمة إلى النور، ومن الانحراف إلى الاستقامة، ومن الشقاء إلى السعادة.

والواجب علينا أن نجتهد في كل ما جاء به رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالمصطفى أنار لنا الطريق، قولا، وفعلا، وحالا، وسلوكا، وترجم لنا أخلاق هذا الدين، ومكارمه، وفضائله، وقيمه.



ونشهد لحضرته، صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه قد أدى الأمانة كاملة، وبلغ الرسالة حق التبليغ والبلاغ، ونصح للأمة حق النصح، وأرشدها حق الرشد، وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

ما علينا إلا أن نعتصم بحبل الله، "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وحبل الله إشارة إلى هدي رسول الله، فهو حبل الله المتين.

وعلينا أن نتأدب بأدبه، صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بنصحه، حتى تكتب لنا السعادة في الآخرة، وتكتب لنا النجاة.

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