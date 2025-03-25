برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى النجاة (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

السبيل إلى النجاة

يتحدث الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، عن الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، في هذه الحلقة عما ينجو به العبد من النار، وبما يسلم به في دنياه، ويسعد في آخرته.

وصية محمدية، يقول فيها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: "تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتابُ الله، وسنتي.



المصطفى يرشدنا إلى سبيل النجاة، والسعادة، والسلامة، والفوز، في الآخرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، أي ما استقمتم عليه، وعملتم بما فيه.. كتاب الله، عز وجل، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. القرآن الكريم، الجامع لأوامر الله، عز وجل، ونواهيه، وأحكامه، سبحانه وتعالى، وأقضيته، تبارك في علاه، وهو الذي لم يفرط فيه الحق شيئا.

يقول تعالى: "وما فرطنا في الكتاب من شيء".

ومعلوم أن دين الإسلام يقع ما بين كتاب الله، تعالى، وسنة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وهديه القويم.



هذا المنهج العظيم لم يهمل أي جانب من جوانب الحياة، فالإسلام دين حياة، وأيضا لم يهمل أي شأن من شئون الإنسان.. منهج عظيم، وجليل، وقويم، نظم فيه الحق، عز وجل، والرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، حركة الإنسان في رحلة الحياة، وهذا من كمال هذا الدين، ولذلك فالله، سبحانه وتعالى، وصف هذا الدين بأنه "دين قيِّم"، لقوله تعالى: "ذلك الدين القيِّم"؛ لما حواه من مكارم الأخلاق، ومن الفضائل، ومن المحاسن، ومن المُثُل العليا، ومن القيم الإنسانية النبيلة.

ومعلوم أن سنة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، جمع فيها، قولا وفعلا وحالا، كل ما يأخذ بيد البشرية من الضلال إلى الهدى، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة.

فكتاب الله ثم هدي وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



وفي رواية أخرى؛ يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي، آل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض".

وصية بالتمسك والعمل بمصدر الهدى، والهداية، والنور، والاستقامة، والرشد، والرشاد، والسبيل إلى السعادة، والفوز، والنجاة في الآخرة، وهما العمل بكتاب الله، تعالى، وبهدي سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

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