الأحد 23 مارس 2025
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دين ودنيا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل الاستغفار (فيديو)

الشيخ رمضان البيه،
الشيخ رمضان البيه، فيتو

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

 

فضل الاستغفار

يتحدث الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، عن الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، في هذه الحلقة عن فضل الاستغفار.


يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب".. فضل جمٌ وعظيم.
من لزم الاستغفار، إشارة إلى الاستدامة، والمداومة، والملازمة لاستغفار الله، عز وجل.
الله، سبحانه وتعالى، يقول، على لسان نبيه سيدنا نوح، عليه السلام: "فقلتُ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا".

 


هذا فضل الاستغفار.. أولا: مغفرة الله، عز وجل.. ويفتح لكم أبواب الأرزاق، والعطايا، والمنح الإلهية للعبد المستغفر، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجهل لكم أنهارا.


الاستغفار عبارة عن "صنفرة" ربانية لقلب العبد، تجلي القلب، وتمحو آثار المعاصي؛ لأنه عندما يرتكب العبد ذنبا أو معصية أو مخالفة "يُنكتُ" في قلبه نكتة سوداء على أثر المعصية، وعلى أثر ارتكابه للذنوب، وعندما ينيب العبد، ويعود إلى الله، ويستغفر، يمحو الله له هذه النَّكتة السوداء من قلبه.

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وإن غفل وداوم على المعصية والمخالفة تكثر تلك النكتات السوداء حتى يُطبع على قلبه ما يسمى بـ"الران"، وهو الذي أشار إليه، عز وجل، في قوله: "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون"، أي يقترفون من الأوزار، والسيئات، والمعاصي.


الاستغفار له فضل عظيم، وهو أساس من أسس طالب طريق الله، تعالى، لأنه مفتاح من مفاتيح الطريق إلى الله.. والسالك يبدأ بالاستغفار لتطهير القلب، وتنقيته، وتزكية النفس.

 

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