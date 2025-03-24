برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

السبيل إلى جنة الله تعالى

يتحدث الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، عن الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، في هذه الحلقة عن السبيل إلى جنة الله تعالى.

يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، في وصية جامعة ترشد إلى السبيل إلى جنة الله تعالى، في الآخرة: "من أفشى السلام، وألان الكلام، وأطعم الطعام، وقام بالليل والناس نيام، دخل جنة ربه بسلام".

المصطفى، صلى الله عليه وسلم، يرشدنا إلى التنعيم في الآخرة، وإلى دخول جنة الله، والمقام في نعيم الله الدائم.

كلمة "أفشى" تعني: من نشَرَ السلامَ، ومعلومٌ أن ديننا هو دينُ الإسلام: "إن الدين عند الله الإسلام، ومعنى الإسلام: السلام والتسليم.. مع جميع خلق الله، يبدا بالسلام مع النفس أولا، ولا يتحقق سلام العبد مع نفسه إلا باستقامته على منهج الله، تعالى، وهدي سيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



حقيقة الإسلام؛ السلام مع جميع الخلق، يبدأ بالسلام مع النفس، ثم التسليم لله، عز وجل، فيما أمر بالطاعة، وفيما نهى، وفيما قدر.. هذه هي حقيقة الإسلام.

وفي الحديث: من أفشى السلام، أي من نشره، أي من كان مصدرا للسلام.

يعني الإنسان الذي يعايش السلام مع نفسه، ومع أهل بيته، ومع جيرانه، ومع الأرض التي يحيا عليها.

إفشاء السلام متعلق بكل ما يتعامل معه الإنسان.



ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، في حديث آخر: "المؤمن هين لينٌ، يؤلف ويؤتلف، ولا خير في من لا يؤلف ولا يؤتلف"، فالكلام الطيب: "الكلمة الطيبة صدقة"، ويؤجر عليها العبد، ويثاب من الله، عز وجل، وأيضا إطعام الطعام، وهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، عز وجل: "لقمة في بطن جائع خير من عبادة 70 سنة"، فإطعام الطعام له فضل عظيم جدا.

وقيام الليل بين يدي الله تعالى، والتهجد، والاشتغال بالصلاة، وذكر الله والناس نيام.. كل هذا يؤدي بصاحبه إلى الدخول في جنة الله، تعالى، بسلام.

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