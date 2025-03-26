الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
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حين يكون الرضا هدفًا للحياة

نحنُ نعيشُ في عالمٍ يبحثُ فيهِ الجميعُ عن الرضا، لكنَّ معظمَنا يبحثُ عنهُ في الأماكنِ الخاطئةِ. نُحاولُ أن نُرضيَ الناسَ، فنكتشفُ أنَّهم لا يكتفونَ أبدًا. نُحاولُ أن نُرضيَ أنفسَنا، فنتوهُ بينَ الرغباتِ التي لا تنتهي. لكن، ماذا لو كانَ الرضا الحقيقيُّ في مكانٍ آخرَ؟ ماذا لو كانَ في طلبِ مشيئةِ اللهِ، لا مشيئةِ أنفسِنا؟

 

يُعلِّمُنا داودُ النبيُّ في هذا المزمورِ صلاةً ثمينةً: "عَلِّمْنِي أَنْ أَعْمَلَ رِضَاكَ، لأَنَّكَ أَنْتَ إِلهِي" (مز 143: 10). إنَّهُ لا يطلبُ نجاحًا، ولا راحةً، ولا حتى خلاصًا من الضيقِ، بل يطلبُ شيئًا واحدًا: أن يعرفَ ما يُرضي اللهَ، وأن يعيشَهُ.

لماذا نطلبُ مشيئةَ اللهِ؟

لأنَّهُ وحدَهُ يعرفُ الطريقَ الذي يقودُ إلى الفرحِ الحقيقيِّ. نحنُ نرى أجزاءً صغيرةً من حياتِنا، بينما يرى هو الصورةَ كاملةً. حينَ نختارُ مشيئتَهُ، نختارُ الأفضلَ لنا، حتى لو لم نفهمْ هذا في البدايةِ.

كيف نعرفُ رضا الله؟

من خلالِ كلمتِهِ، الإنجيلُ مليءٌ بإعلاناتِ مشيئةِ اللهِ، فهو يُريدُ لنا قداسةً، وسلامًا، وحقًّا، ومحبةً. كلَّما اقتربنا من كلمتِهِ، اتضحتْ أمامَنا الطريقُ.

من خلالِ الصلاةِ، فنحن حينَ نسألُ اللهَ بإخلاصٍ أن يُرشدَنا، فهو يُعطينا علاماتٍ في حياتِنا تُرينا الطريقَ الصحيحَ.

من خلالِ السلامِ الداخليِّ، حينَ يكونُ قرارُنا مُرضيًا للهِ، يمنحُنا سلامًا لا يُشبهُ أيَّ شيءٍ في هذا العالمِ.

حياةٌ ممتلئةٌ بالمعنى

حينَ يكونُ هدفُنا في الحياةِ هو أن نعيشَ مشيئةَ اللهِ، نجدُ أنَّ كلَّ شيءٍ آخرَ يبدأُ في الترتيبِ تلقائيًّا. لم يعُدْ النجاحُ أو الفشلُ هو ما يُعرِّفُ حياتَنا، بل علاقتُنا باللهِ وسعينا الدائمُ لِرِضاهُ.

 

حين يكون القلبُ حكيمًا واللسانُ غبيًا

لا تُهمل الموهبة التي فيك

 

لذلك، لا تطلبْ أن يُرتِّبَ اللهُ ظروفَكَ كما تُريدُ، بل اطلبْ أن يُعلِّمَكَ كيفَ تسيرُ في طريقِهِ. لأنَّهُ حينَ يكونُ هو قائدَ حياتِكَ، فأنتَ في أمانٍ، مهما كانتِ العواصفُ حولَكَ.
للمتابعة على الفيس بوك: @pwagiih

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