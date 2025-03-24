لا تُهمل الموهبة التي فيك

هناك شيءٌ وضعه اللهُ في كلِّ واحدٍ مِنَّا، شيءٌ مميزٌ، مختلفٌ، غيرُ مكرَّرٍ. قد يكونُ موهبةَ الكلامِ، أو الكتابةِ، أو العزفِ، أو القيادةِ، أو حتى القدرةِ على الاستماعِ إلى الآخرينَ بحبٍّ واحتواءٍ. لكن معَ انشغالِ الحياةِ وضغوطِها، نجدُ أنفسَنا نُهملُ ما أعطانا اللهُ إيَّاه، ونعيشُ وكأنَّنا مجرَّدُ أشخاصٍ عاديينَ، بينما نحنُ في الحقيقةِ خُلقنا لنكونَ أكثرَ من ذلكَ.

"لاَ تُهْمِلِ الْمَوْهِبَةَ الَّتِي فِيكَ" (1 تيموثاوس 4: 14) هذا التحذيرُ الذي وجَّههُ بولسُ الرسولُ إلى تيموثاوسَ هو رسالةٌ لنا جميعًا: أنَّ المواهبَ ليستْ زينةً نُزيِّنُ بها حياتَنا، بل وديعةٌ مُقدَّسةٌ، ومسؤوليةٌ علينا أن نُثمرَ بها.

لماذا نُهملُ مواهبَنا؟

الخوفُ من الفشلِ يجعلنا نخشى أن نُحاولَ، فلا ننجحَ، فنُفضِّلُ ألَّا نبدأَ أصلًا. وأحيانًا نخشى المقارنةُ بالآخرينَ ننظرُ لموهبتِنا، ثمَّ نقارنُها بمواهبِ الآخرينَ، فنشعرُ أنَّها لا تستحقُّ التعبَ.

أو نستسلم لانشغالات الحياةِ مثل العملُ، والمسؤولياتُ، والروتينُ اليوميُّ مما قد يجعلُنا ننسى أنَّ هناكَ شيئًا ثمينًا في داخلِنا ينتظرُ أن نُخرِجَهُ للنورِ. او عندما نقع في فخ عدمُ الإيمانِ بأنفسِنا حين نظنُّ أنَّنا غيرُ كُفءٍ، أنَّ هناكَ من هو أفضلُ منَّا، فنُطفِئُ الشعلةَ التي وضعها اللهُ فينا.

كيف نُعيدُ إحياءَ الموهبةِ؟

اكتشفْ ما وضعهُ اللهُ فيكَ خُذْ وقتًا لتسألَ نفسَكَ: ما الشيءُ الذي أُحبُّ أن أفعلَهُ؟ ما الشيءُ الذي يُميِّزُني عن غيري؟ ولا تنتظرِ الكمالَ من البدايةِ، أيُّ موهبةٍ تحتاجُ إلى تدريبٍ وصقلٍ، فلا تخفْ من البدايةِ الصغيرةِ.

استخدمْ موهبتَكَ لمجدِ اللهِ فحينَ تُدركُ أنَّ ما لديكَ ليسَ لكَ وحدَكَ، بل هو أداةٌ لخدمةِ الآخرينِ، ستجدُ الدافعَ لتطويرِ نفسِكَ أكثرَ. ولا تنس احِطْ نفسَكَ بمَن يُشجِّعُكَ فوجودُ أشخاصٍ يُؤمنونَ بكَ قد يكونُ هو الفارقَ بينَ أن تُنيرَ موهبتُكَ أو تظلُّ مطفأةً.

موهبتُكَ ليستْ لكَ وحدَكَ

اللهُ لم يُعطِكَ موهبةً لتُخبِّئَها، بل لتكونَ نورًا يضيءُ بهِ العالمُ. قد يكونُ في موهبتِكَ رسالةٌ لشخصٍ ما، تغييرٌ لحياةِ إنسانٍ، أو حتى لمسةٌ صغيرةٌ في عالمٍ يحتاجُ إلى الأملِ. فلا تُهملْ ما وضعَهُ اللهُ فيكَ، لأنَّ يومًا ما، ستقفُ أمامَهُ، ويسألُكَ: ماذا فعلتَ بالوزنةِ التي أعطيتُكَ إيَّاها؟ فماذا سيكونُ جوابُكَ؟

** تنويه واعتذار: في مقال الأمس اتخطفت في أوضة ضلمة، سهوتُ دون قصدٍ عن ذكرِ كيريا الجميلة، التي كانت متألقةً ومبدعةً في عرض حبل في أوضة ضلمة. حضورُها وأداؤها أضافَا للعَرضِ، وكان لها دورٌ لا يُنسى. كلُّ التقديرِ والاحترامِ لموهبتِها الرائعة!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.