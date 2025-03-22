جامعة أسيوط تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة دعمًا للاستدامة البيئية (صور)

تشارك جامعة أسيوط في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"، حيث أطفأت أنوار جميع مبانيها بدءًا من الساعة 8:30 مساءً ولمدة ساعة، في إطار جهودها لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن مشاركة الجامعة في "ساعة الأرض" تعكس التزامها الراسخ بالعمل الجماعي لمكافحة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمثل رسالة قوية لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المجتمع على اتخاذ خطوات إيجابية نحو حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة وجهت الدعوة لمنسوبيها للمشاركة في المبادرة من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية، وذلك لتسليط الضوء على مخاطر التغير المناخي وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مضيفًا أن التفاعل الإيجابي من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين يعكس وعيًا بيئيًا متزايدًا بأهمية هذه القضية العالمية.

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في هذه الفعالية تأكيدًا على دور مصر الريادي في التصدي لتحديات التغيرات المناخية، حيث تُعد "ساعة الأرض" مبادرة عالمية أطلقها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007، ويتم الاحتفال بها سنويًا في السبت الأخير من شهر مارس، من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، كرمز عالمي لتكاتف الجهود في مواجهة التغيرات البيئية.

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