"صحة أسيوط" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت درجة الإستعداد القصوي إستعدادا لعيد الفطر المبارك وذلك خلال المقبلة وحتي انتهاء أيام عيد الفطر المبارك.

جاهزية غرف العمليات وفريق الانتشار السريع

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلي الانتهاء من وضع جداول لنوبتجية عيد الفطر علي أن تكون تلك الجداول معلنة، والتأكد من توافر كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وجاهزية غرف العمليات وفريق الانتشار السريع للاستعانة به سواء داخل أو خارج المستشفيات بكافة مراكز ومدن المحافظة.

مضاعفة الأطقم الطبية أثناء النوبتجيات

ونوه وكيل وزارة الصحة باسيوط إنه تم التاكيد علي ضرورة تواجد مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية أو نائبيهم علي مدار اليوم ومضاعفة الأطقم الطبية أثناء النوبتجيات، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد علي تشغيل المعمل والأشعة علي مدار الساعة والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بهم، وتوافر فصائل الدم المختلفة وجميع مشتقاته، وضرورة التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الاستراتيجية الموجودة بالمستشفيات.

وحرص وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط علي ضرورة تفعيل غرفة الأزمات والكوارث وتواجد فريق قيادات المديرية علي مدار اليوم داخل ديوان المديرية بالإضافة إلي فرق المرور علي مستوي القطاع العلاجي والوقائي داخل المحافظة لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة، ورصد أي حدث طارئ بالمنشآت الصحية علي مدار اليوم، وتوزيع المهام علي مديري المستشفيات ونائبيهم لمتابعة الانضباط الإدارى على مدار اليوم خلال عطلة العيد وكذلك مراجعة أعمال الأمن والنظافة والتأكد من التزامهم بتأدية مهامهم على أكمل وجه.

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