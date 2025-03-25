الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"صحة أسيوط" ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بأسيوط، فيتو

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إن مديرية الصحة بالمحافظة رفعت درجة الإستعداد القصوي إستعدادا لعيد الفطر المبارك وذلك خلال المقبلة وحتي انتهاء أيام عيد الفطر المبارك.

 

جاهزية غرف العمليات وفريق الانتشار السريع

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلي الانتهاء من وضع جداول لنوبتجية عيد الفطر علي أن تكون تلك الجداول معلنة، والتأكد من توافر كافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وجاهزية غرف العمليات وفريق الانتشار السريع للاستعانة به سواء داخل أو خارج المستشفيات بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 

مضاعفة الأطقم الطبية أثناء النوبتجيات

 

ونوه وكيل وزارة الصحة باسيوط إنه تم التاكيد علي ضرورة  تواجد مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية أو نائبيهم علي مدار اليوم ومضاعفة الأطقم الطبية أثناء النوبتجيات، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكيد علي تشغيل المعمل والأشعة علي مدار الساعة والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بهم، وتوافر فصائل الدم المختلفة وجميع مشتقاته، وضرورة التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الاستراتيجية الموجودة بالمستشفيات.

صحة أسيوط تناقش خطة إعداد المنشآت الصحية لاعتماد الجودة

صحة أسيوط تشن حملة مفاجئة على المستشفيات لمتابعة الخدمات وتقييم الأداء

 

وحرص وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط علي ضرورة تفعيل غرفة الأزمات والكوارث وتواجد فريق قيادات المديرية علي مدار اليوم داخل ديوان المديرية بالإضافة إلي فرق المرور علي مستوي القطاع العلاجي والوقائي داخل المحافظة لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة، ورصد أي حدث طارئ بالمنشآت الصحية علي مدار اليوم، وتوزيع المهام علي مديري المستشفيات ونائبيهم لمتابعة الانضباط الإدارى على مدار اليوم خلال عطلة العيد وكذلك مراجعة أعمال الأمن والنظافة والتأكد من التزامهم بتأدية مهامهم على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الانتشار السريع الصحة والسكان الطوارئ ايام عيد الفطر أيام عيد الفطر المبارك عطلة العيد عيد الفطر عيد الفطر المبارك محافظة اسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تؤكد التزامها بمكافحة السل في اليوم العالمي للمرض

مستشفي جامعة أسيوط ينجح في إعادة زرع ذراع مبتور لشاب

محافظ أسيوط ووزيري الشباب والخارجية يتفقدون أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط|صور

تهتكت جمجته بسبب حادث، فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفل

محافظة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي بحضور وزيري الخارجية والرياضة (صور)

محافظ أسيوط يتابع إعادة تدوير الرواكد بورش المدرسة الثانوية الزخرفية (صور)

جامعة أسيوط تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار لمدة ساعة دعمًا للاستدامة البيئية (صور)

محافظ أسيوط يشارك 300 صيدلي وأسرهم حفل إفطار جماعي (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

سجل 50.66 جنيها في هذين البنكين، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

النواب يقر تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى

ليفربول يفاوض غريم محمد صلاح لقيادة هجوم الريدز

منوعات

المزيد

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان؟ اعرف موقف الشرع

معارك وغزوات، "ذات الصواري" أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي

ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية