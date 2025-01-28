الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يقرر إنشاء صوبا زراعية بجميع المراكز وإداراتها من خلال طلاب المدارس

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستعداد كافة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لمواجهة أي طارئ قد يحدث لافتًا إلى ضرورة رفع كفاءة وصيانة تلك المعدات أولًا بأول لضمان سرعة التحرك والتعامل مع المواقف المختلفة وتعظيم الإستفادة منها واستغلالها الإستغلال الأمثل مع التاكد من مدى جاهزيتها. 

 

نقل الرواكد والمخلفات والكاوتش وتوريدها لمصانع السماد لإعادة تدويرها 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة من الصناديق والحاويات بالشوارع والميادين على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلًا عن نقل الرواكد والمخلفات والكاوتش وتوريدها لمصانع السماد وتدوير المخلفات بالمراكز للإستفادة منها وتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لدينا.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء المراكز والأحياء بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة آخر المستجدات وسير العمل بالقطاعات المختلفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة التنفيذي للمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة موضحًا إننا نعمل كفريق واحد لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والعمل على إرضائهم تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للتيسير على المواطنين وتلبية طلباتهم وإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية موجهًا بإعادة تدوير المخلفات الزراعية كمشاريع اقتصادية وعمل تكتل لتدوير المخلفات والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تشغيل المشاريع الإنتاجية بالمراكز والقرى

 

ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، كما وجه بضرورة التواجد الميداني بصفة دائمة لجميع رؤساء القطاعات على مستوى المحافظة ومتابعة سير العمل من أرض الواقع فضلًا عن العمل على تشغيل المشاريع الإنتاجية بالمراكز والقرى كـ( الورش ومشاغل الخياطة). 

 

عمل صوبا زراعية بكل مركز يتم إداراتها من خلال طلاب المدارس الزراعية

 

ولفت المحافظ الي عمل صوبا زراعية بكل مركز يتم إداراتها من خلال طلاب المدارس الزراعية، كما وجه بمراجعة أماكن الباعة الجائلين وإمكانية إنشاء أكشاك لعرض منتجاتهم دون تأثير على الحركة المرورية للمواطنين والمركبات بالإضافة إلى رفع مخلفات نواتج الترع بصفة مستمرة والإستفادة من الطمى الذى يتم استخراجه.

 

محافظ أسيوط يقرر نقل المكاتب الإدارية بمشروع العبارات والمحاجر إلى عرب المدابغ

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ أكشاك لبيع قطع الغيار المستعملة من خردة المخازن

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة رفع المخلفات وتجمعات القمامة بصفة مستمرة على مدار اليوم، كما شدد على إزالة مكامير الفحم غير القانونية واستبدالها بالأفران الأمنة، على أن يتم إستمرار الحملات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في المهد وإزالة أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع منظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعادة تدوير المخلفات أسيوط البيروقراطية التنمية المستدامة الحملة الميكانيكية السكرتير العام المساعد اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط المخلفات الزراعية تدوير المخلفات الزراعية تكثيف حملات النظافة خطط التنمية المستدامة محافظ أسيوط محافظة اسيوط مخالفات البناء مصر 2030 ملف التصالح

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول

محافظ أسيوط يكلف بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمريضة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمة عملاء هندستي غرب والأربعين لمتابعة سير العمل

صيدلة أسيوط تنظم مؤتمر "خطوة على الطريق" في نسخته الـ17 في فبراير المقبل

استمرار أعمال التطوير والتجميل بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط

رئيس أبوتيج بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية

محافظ أسيوط يلتقي المواطنين بمركز القوصية للاستماع لطلباتهم (صور)

محافظ أسيوط: إيقاف التعامل على كامل حيازات المخالفين والمتعدين على الأراضي

ads

الأكثر قراءة

ترامب يواصل إثارة الجدل: لم أتخل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

آخر مستجدات رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

مصدر رفيع المستوى ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية