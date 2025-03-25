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جامعة أسيوط تؤكد التزامها بمكافحة السل في اليوم العالمي للمرض

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

تؤكد جامعة أسيوط التزامها الكامل بدعم الجهود الوطنية والعالمية لمكافحة مرض السل، الذي لا يزال يشكل تهديدًا صحيًا عالميًا، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل في 24 مارس من كل عام.

 

دعم الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمرض السل

 

وفي هذا السياق، تسعى جامعة أسيوط، من خلال مستشفياتها الجامعية ومراكزها البحثية، إلى المساهمة الفعالة في الحد من المرض، عبر مجموعة من الجهود، من بينها البحث العلمي عن طريق دعم الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمرض السل، وتشجيع تطوير طرق تشخيصية أكثر دقة وفعالية.

 

2. الخدمات الطبية والرعاية الصحية وذلك بتقديم خدمات الكشف والعلاج داخل مستشفيات جامعة أسيوط، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

3. حملات التوعية المجتمعية: تنظيم ندوات وفعاليات توعوية لنشر الوعي حول طرق الوقاية من المرض، وأهمية الالتزام بالعلاج لتجنب المضاعفات.

 

 

كما تساهم جامعة أسيوط في الحد من المرض عن طريق التعاون مع المؤسسات الصحية تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ برامج مكافحة السل، والتدريب المستمر للأطقم الطبية.

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وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط ستواصل جهودها في دعم الرعاية الصحية والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية الالتزام والاستثمار في الصحة العامة للقضاء على السل نهائيًا، بما يسهم في بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض المعدية.

 

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