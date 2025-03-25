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محافظ أسيوط ووزيري الشباب والخارجية يتفقدون أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط|صور

محافظ أسيوط ووزيري
محافظ أسيوط ووزيري الشباب والخارجية، فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط والجاري تنفيذه بتكلفة تبلغ 59 مليون جنيه والوقوف على نهو الملاحظات النهائية تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله قريبًا؛ يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

رافقه خلال الجولة التفقدية أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وحسين أحمد مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد ثابت مدير إدارة الشباب والرياضة بمنفلوط، وقدري أبو حسين مدير إدارة منفلوط التعليمية، ومحمد رفعت رئيس مجلس إدارة مركز الشباب بمنفلوط، وعدد من مسئولي الشباب والرياضة والعديد من القيادات التنفيذية بمركز منفلوط.

 

بدأت الجولة التفقدية لمركز التنمية الشبابية والمقام على مساحة 7 أفدنة للوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال إنشاء الملاعب والتأكيد على إستكمال الأعمال وتلافي الملاحظات وفقًا للمواصفات والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة حيث تم تفقد الملاعب المختلفة لكرة (القدم والسلة واليد) ومبنى الخدمات.

فاعليات "مستقبلنا" المرحلة التاسعة لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة

 

كما شهد محافظ أسيوط ومرافقوه بعض العروض الرياضية لألعاب الكاراتيه للشباب وطلائع المركز ولاعبين من ذوي الإعاقة، وإحدى فاعليات "مستقبلنا" المرحلة التاسعة لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY التي تنظمها الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة ـ شباب يدير شباب" YLY "، كما التقوا بعدد من الشباب والمواطنين بقاعة مبنى الخدمات بالمركز للإستماع إليهم وتلبية طلباتهم.

فتح باب العضوية بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

 

وأعلن محافظ أسيوط عن فتح باب العضوية بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط باشتراكات مخفضة أمام طلاب وطالبات المدارس بمركز منفلوط لممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة فضلًا عن تنظيم دوري مدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم مشيرًا إلى إنشاء حلبة ملاكمة ودهان المنازل المحيطة بالمشاركة المجتمعية فضلًا عن إنشاء بساط لصالة كارتيه ضمن المشروع القومي للشباب والرياضة موجهًا بضرورة الاستفادة القصوى بكافة الإمكانات المتاحة داخل مركز التنمية الشبابية وتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات وتقديم كافة أوجه الرعاية للأطفال والشباب والإستفادة من قدراتهم وتفريغ طاقاتهم ما يساهم في بناء الإنسان المصري خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الرياضة والشباب تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة.

 

ووجه وزير الشباب والرياضة بقيام فريق متخصص من الوزارة بالنزول إلى أرض الواقع لتلافي الملاحظات بملعب كرة القدم وإنشاء بوابة وسور فاصل بين المدرجات والملعب طبقًا للاشتراطات الأمنية فضلًا عن تعلية الأسوار الخلفية للمركز بالإضافة إلى مراجعة اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية مؤكدًا علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو الملاحظات بالمشروع وفقًا للمواصفات القياسية وافتتاحه وتشغيله في أسرع وقت ممكن حيث سيكون هذا المركز له دور بارز في دعم وتنمية المواهب الشابة وتوفير بيئة رياضية متميزة لأبناء المركز ضمن أعمال إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة لتكون على أعلي مستوى بما يلبي ويحقق طموح شبابنا والأسرة المصرية مشيرًا إلى إضافة منشآت تجارية وصالات أفراح داخل مركز التنمية الشبابية لاستغلال كافة المساحات غير المستغلة وتنمية الموارد الذاتية للمركز دون أي تكلفة على عاتق الدولة خاصة وأن الوزارة تقدم العديد من الحوافز للقطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة في تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية.

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محافظ أسيوط يوجه بتركيب كاميرات مراقبة بسور مركز شباب منفلوط (صور)

 

فيما حث وزير الخارجية الطلائع والنشء بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط بالتركيز على تحقيق أحلامهم وبذل المزيد من الجهود لتحقيق طموحاتهم والاجتهاد في الدراسة والتعليم وممارسة الرياضة ليكونوا قادة المستقبل للبلاد مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الألعاب والأنشطة المختلفة وإقامة البطولات والمسابقات والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للشباب والمواطنين في هذا القطاع الهام خاصة في المراكز والقرى.

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