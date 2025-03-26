الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

اسم المتوفى والمصابين في مشاجرة بالسلاح الناري بكوم أمبو

الأمن يسيطر على مشاجرة
الأمن يسيطر على مشاجرة بالسلاح الناري في أسوان، فيتو

حصلت فيتو على اسم المتوفى والمصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بمركز كوم أمبو التابعة لمديرية أمن أسوان.

واسم المتوفى "محمد أحمد علي، 28 عامًا، الذي لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري جرى إيداع جثمانه بالمشرحة.

والمصابون هم: أحمد بدري فخرى، 34 عامًا، مصابًا بطلق ناري بالذراع اليمنى، محمود حمدي ركابي، 25 عامًا، مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمنى، مصطفى سليم محمد، 28 عامًا، مصابًا بطلق ناري بالصدر مما أدى إلى نزيف بصدره وخطورة حالته، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص بمركز كوم أمبو، وتوجهت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة علي المشاجرة وضبط طرفيها واقتيادهم لمقر ديوان مركز شرطة كوم أمبو ونقل المتوفى والمصابين للمستشفى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيتو كوم أمبو مشاجرة غرفة عمليات النجدة

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