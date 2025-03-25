حبس المتهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات.



وقدرت تلك الممتلكات بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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