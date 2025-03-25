الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

خلال ساعات، مباحث القاهرة تضبط سائق توك توك تعدى على سائق حافلة مدرسية (صور)

فريق بحث لضبط متهم
فريق بحث لضبط متهم اعتدي علي حافلة مدرسية،فيتو

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة من خلال جهودها لتحديد هوية سائق توك توك متهم بالتعدي علي سائق حافلة مدرسية والتعدي عليه وتكسير زجاج الحافلة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وضبطته خلال ساعات.

من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

في واقعة صور مشاهده فيديو تم تداولها علي صفحات الفيس بوك وآثار، غضب الأهالي، وتقوم  الأجهزة الأمنية على فحصه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر فيه سائق "توكتوك"، وهو ممسك بيده عصا خشبية ويتعدى بها على سائق أتوبيس مدرسة، أثناء نقله تلاميذ، أعلى كوبري سنان في منطقة الزيتون بالقاهرة.

ونشب خلاف بين الطرفين بسبب أولوية المرور، على إثره أمسك سائق “توكتوك” عصا خشبية، ولوح بها قاصدًا إرهاب سائق الأتوبيس، وتعدى عليه بالسب، وكسر “مرايا الأتوبيس” مما أثار رعب الأطفال داخله، وتسبب في تعطيل حركة المرور.

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