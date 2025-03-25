الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

رادارات المرور تحرر 34 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

رادار المرور
رادار المرور

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 34 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  مخالفات السير بدون تراخيص، ومخالفات موقف عشوائي،  مخالفات دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

 

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