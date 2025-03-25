المؤبد لجزار بتهمة خطفه فتاة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لجزار لخطفه فتاة داخل سيارته والتعدى عليها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

احالة جزار خطف فتاة إلى المحاكمة الجنائية بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم: "نور الدین.م.د.ج" ٣٩ - جزار - مقيم في: عمارات رفعت - شقة 3 - عمارة ٢٣ - الشباب - العبور - في القضية رقم ٢٨٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم العبور ثان والمقيدة برقم ١٨٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢١

بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية

خطف بالتحيل المجني عليها "سلمي.ع.ع" بأن استدرجها داخل سيارته موهما إياها بتوصيلها الى وجهة تنشدها وبينما حاد عن خط سيره وتوقف بإحدى الأماكن النائية واغلق أبواب السيارة وقد تمكن بهذه الطريقة من إتمام جريمة الخطف.

واستطرد امر الإحالة انه قد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بالقوة هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما: هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن أمسك بجسدها، وعندما صرخت مستغيثة فأوجس المتهم منها خيفة فتمكن بذلك من الخلاص منها وفر بالسيارة.

واختتم امر الإحالة ان المتهم سرق المنقول مصاغ ذهبي "سلسلة" المملوك للمجني عليها سالفة الذكر بطريق الاكراه الواقع عليها بأن انتزع منها احدي حليها " سلسلة ذهبية" بعنقها وما ان تنبهت ارادتها للإكراه الواقع عليها فقاومته متمسكة بها الا انه تمكن من استخلاص جزء منها والهرب به.

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