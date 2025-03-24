وزير خارجية الاحتلال: لا نريد مواجهة تركيا في سوريا أو بأي مكان

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد مواجهة مع تركيا في سوريا أو بأي مكان آخر.

الصراع التركي الإسرائيلي في سوريا

وفي مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالقدس الغربية، وردا على سؤال حول نفوذ تركيا في سوريا، قال ساعر: "لا نريد مواجهة تركيا في سوريا أو في أي مكان آخر".

وأمس الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة يديعوت أحرنوت والقناة 12 الإسرائيليتان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين بشأن سوريا "لمناقشة التأثير التركي المتزايد" فيها بعد سقوط نظام الأسد.

من جهة أخرى، زعم موقع "والا" الإخباري أن الحكومة السورية تجري محادثات مع تركيا لتسليمها قاعدة عسكرية في منطقة تدمر بمحافظة حمص مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية وسياسية.

وقال الموقع إن ما أسماه "الوجود العسكري التركي" الذي يمكن رؤيته شرقي حمص "يثير قلق إسرائيل بشكل جدي".

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