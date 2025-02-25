الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

الشيباني يشدد على رفض المساس بسيادة سوريا

الشيباني،فيتو
الشيباني،فيتو

 شدد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، عدم قبول بلاده "بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني".

 

الشيباني يشدد على رفض المساس بسيادة سوريا

 وقال الشيباني خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري: "واصلنا جهودنا مع شركائنا في المنطقة لتحقيق الاستقرار"، مشيرا إلى بلاده قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها.

وأشار إلى أن "النظام السابق استهدف البنية المجتمعية للشعب السوري وتبنى سياسة العزل الاقتصادي"، مضيفا أن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءًا من محيطها الإقليمي.

وتابع أن الشيباني أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها بعد زوال النظام السابق.

من جانبه أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "الأحداث الحالية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا"، مشيرا إلى أن بلاده "تواجه تحديات كبيرة".

وقال الشرع، في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني، إنه سيعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية. مضيفا أن سوريا "عادت إلى أهلها"، وأكد أن مرحلة إعادة بناء الدولة في سوريا لها سمات حرجة.

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