الخميس 13 مارس 2025
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انفوجراف

بنود وثيقة التفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز (إنفوجراف)

الزعيم الروحي للدروز،
الزعيم الروحي للدروز، فيتو

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