قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة في سوريا

أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا غربي درعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وتعده تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.

تفجير دائرة العنف في المنطقة

وحذرت وزارة الخارجية من أن الاعتداءات المستمرة من الاحتلال على سوريا ولبنان واستمرار حربه الوحشية على غزة، من شأنها تفجير دائرة العنف في المنطقة، وفي هذا السياق تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا

وجددت دولة قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار.

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