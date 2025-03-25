الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

الكرملين: واشنطن ستساعد في تسهيل الصادرات الروسية

الكرملين
الكرملين

 أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة وافقت على المساعدة في استعادة وصول الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، في خطوة تأتي ضمن تفاهمات أوسع بين الجانبين.

كما أكد أن موسكو وواشنطن اتفقتا على وقف الضربات التي تستهدف منشآت الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا.

 

وقف إطلاق النار 

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تفهم أن وقف إطلاق النار المتفق عليه سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الأميركي، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لا يتضمن تفاصيل حول الإجراءات الواجب اتخاذها في حال خرق روسيا له. وأكد أنه سيطالب الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية وفرض عقوبات جديدة على موسكو في حال انتهاك وقف إطلاق النار.

 

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق مع أوكرانيا يتضمن التزام واشنطن بالمساعدة في تحقيق تبادل أسرى الحرب، والإفراج عن المعتقلين المدنيين، وإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا خلال النزاع. كما تم الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ التفاهم بين ترامب وزيلينسكي بشأن وقف استهداف المنشآت الحيوية للطاقة في كلا البلدين.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأوكراني دعم كييف لاتفاقيات وقف إطلاق النار مع روسيا التي أعلنتها الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي تحرك للسفن الحربية الروسية خارج شرق البحر الأسود سيُعتبر انتهاكًا للاتفاقيات المبرمة.

 

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وقف اطلاق النار الكرملين واشنطن الصادرات الروسية منشات الطاقة

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