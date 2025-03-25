وسط أجواء رمضانية ساحرة.. حفل سحور دهانات الجزيرة في النيل ريتز كارلتون بحضور كوكبة من أشهر المصميمن والمعماريين

نظمت شركة دهانات الجزيرة- الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا- حفل سحورها السنوي، أمس الإثنين، بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، بحضور عدد كبير من مهندسي التصميم الداخلي والمهندسين المعماريين ومطوري العقارات والمقاولين والشخصيات العامة، مما يعكس مكانة شركة دهانات الجزيرة في مجتمع التصميم والبناء والتطوير العقاري.

واستقبل ضيوف السحور، السيد عبد الله الرميح الرئيس التنفيذي لمجموعة الرميح، مالكة شركة دهانات الجزيرة، وحرص عدد كبير من الحضور على التقاط الصور التذكارية مع قيادات شركة دهانات الجزيرة مما أضاف لمسة من الألفة والود إلى الأجواء الاحتفالية، في الوقت نفسه تم تجهيز قاعة الفندق بأحدث التصاميم التي تعكس الفخامة والراحة، وكذلك تم تنظيم فقرات متنوعة لاقت استحسان وإعجاب المشاركين.

وحرص على المشاركة في سحور شركة دهانات الجزيرة كوكبة من أبزر المصممين المعماريين والمطورين العقاريين في مصر من بينهم: أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، والمهندس أحمد طه منصور الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير العقاري، ومحمد نجيب سليم، رئيس شركة نجيب سليم للأقمشة والستائر والمفروشات، وهاني سعد، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة هانى سعد إينوفيشنز، وزوجته الفنانة اللامعة "درة"، والمهندس أحمد حسين، مصمم الديكورات الشهير، والمهندس محمد طلعت والمهندس محمد وحيد العضو المنتدب لشركة BLD للتطوير العقاري وأتاح حضور هذه النخبة من أشهر المصممين الفرصة لتبادل الأفكار والتعاون مع شركة دهانات الجزيرة بشأن أحدث الحلول في عالم الدهانات والتصميمات الفريدة التي تطرحها الشركة.

وأثنى المشاركون في سحور دهانات الجزيرة، على حرص الشركة على تعزيز التعاون والثقة المتبادلة مع كل أطراف الصناعة، وكذلك حرصها على تقديم أحدث المنتجات التي تلبي شريحة واسعة من العملاء الذين يثقون في منتجات الشركة، وما تقدمه من جودة عالية ومبتكرة.

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