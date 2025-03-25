موسم للنسيان للنادي الأهلي، خسر السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ودع كأس عاصمة مصر بهزيمتين من إنبي والطلائع، وتضاؤل فرصه بالفوز ببطولة الدوري،ولقب وحيد في جعبته

مازالت أجواء انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة 130 أمام نادي الزمالك ببطولة الدوري العام تلقي بظلالها القاتمة على النادي الأحمر الذي خسر 6 نقاط في مشواره بالدوري واعتبر مهزوما أمام نادي الزمالك 3 /0 ويبدو أن عام 2025 ليس عام الأهلي الذي خسر خلاله عدة بطولات كان ينافس عليها وآخرها توديعه كأس عاصمة مصر بعد الهزيمة المدوية من إنبي وطلائع الجيش في مبارتين متتاليتين

وخاض النادي الأهلي العديد من المنافسات القوية في جميع البطولات، التي بدأت بمباراة السوبر الإفريقي الذي شارك به الأحمر ببداية الموسم الحالي.

وشارك النادي الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري، بالاضافة للبطولات التي مازال يشارك بها مثل الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وتستعرض فيتو مشوار ونتائج الأهلي في جميع البطولات التي شارك بها خلال الموسم الحالي حتى الآن.

الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، حيث خاض 18 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز خلالها في 11 مباراة وتعادل في 6 بينما خسر في مباراة واحدة حتي الان وسيتم خصم 3 نقاط أخرى منه بنهاية البطولة إضافة إلى العقوبات والغرامات المالية التى وقعتها عليها رابطة الأندية المصرية.

الأهلي (5-2) سيراميكا

زد (0-1) الأهلي

الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري

البنك الأهلي (0-0) الأهلي

الأهلي (2-0) المصري

الأهلي (0-0) إنبي

الأهلي (2-0) سموحة

الأهلي (2-0) الجونة

فاركو (1-1) الأهلي

الأهلي (2-2) بيراميدز

مودرن سبورت (1-3) الأهلي

الأهلي (2-1) بتروجيت

الأهلي (1-0) غزل المحلة

الإسماعيلي (0-4) الأهلي

الأهلي (1-1) الزمالك

حرس الحدود (0-1) الأهلي

الأهلي (2-0) طلائع الجيش

الأهلي (0-3) الزمالك ( نتيجة اعتبارية لصالح الزمالك بعد انسحاب النادي الأهلي ورفضة الذهاب لملعب المباراة).

الأهلي في كأس عاصمة مصر حتى الآن

وخلال النسخة الحالية خاض الأهلي في مباراتين حتى الآن ويتبقى له مباراة أمام فاركو، وخلال مشاركته في اللقائين، لم يجمع خلالها أي نقاط، حيث لم يحقق الفوز في أي منها، وخسر فيها، وتمكن هجوم الفريق من تسجيل هدف وحيد واستقبلت شباكه 4 أهداف،

الأهلي ضد إنبي 1ـ0

الأهلي ضد طلائع الجيش 3ـ1

الأهلي في ‏دوري أبطال إفريقيا حتى الآن

وخلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا خاض النادي الأهلي 8 مباريات بواقع، مباراتين في الدور التمهيدي و6 مواجهات في المجموعات.

وواجهة النادي الأهلي في الدور التمهيدي نظيره جورماهيا الكيني وفاز عليها ذهابا وايابا بنتيجة 3ـ0 وهي النتيجة التي تكررت في المباراتين.

وفي دور المجموعات خاض النادي الأهلي 6 مواجهات نجح خلالها في حصد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في مباراتين، وسجل الاهلي 14 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

الأهلي ضد ستاد أبيدجان 4ـ2

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس 0ـ0

الأهلي ضد شباب بلوزداد 6ـ1

الأهلي ضد شباب بلوزداد 0ـ1

الأهلي ضد ستاد أبيدجان 3ـ1

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس 1ـ2

الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

وخلال بطولة كأس الإنتركونتيننتال خاض النادي الأهلي مباراتين، حيث تواجه في مباراته الأولي أمام العين الإماراتي وفاز حينها بثلاثية وتوج باللقب كأس القارات الثلاثة، أمام المواجهة الثانية كانت أمام باتشوكا المكسكي ليسخر كأس التحدي بعد الهزيمة بركلات الترجيح.

الأهلي في السوبر المصري

ونجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة السوبر المصري، حيث خاض في البطولة مباراتين، أمام سيراميكا كليوباترا والتي فاز بها 2ـ1 وأمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل ان يفوز بركلات الترجيح.

الأهلي في السوبر الإفريقي

وخاض الأهلي السوبر الإفريقي في بداية الموسم، حيث واجهة نظيره نادي الزمالك،وخسر المارد الأحمر بطولة السوبر لحساب الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

الأهلي في كأس مصر

وخلال الموسم الحالي لم يشارك النادي الأهلي في بطولة كأس مصر بسبب استبعاده من النسخة الحالية عقب اعتذاره عن استكمال منافسات النسخة الماضية من البطولة .

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