زغلول صيام يكتب عن أفضل علاج طبيعي في مصر داخل اتحاد الشرطة الرياضي...شكرا وزير الداخلية

في أحيان كثيرة تنظر إلي الخارج بانبهار شديد، خاصة في مجال الخدمات الطبية ولكن تصيبك الدهشة عندما تفاجئ ان هناك صروح طبية عملاقة في مصر أفضل خمسين مرة من الخارج …صروح طبية عملاقة بمعني الكلمة تعكس حجم اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي ….

مازال البعض يبحث عن المنظرة والفشخرة وأنه ذاهب لإجراء جراحة هنا أو هناك، وعلاج طبيعي هنا وهناك والمفاجأة أن مصر فيها طب محترم وعلاج طبيعي فوق المحترم ….

خلال الشهور الست الماضية تعرضت لوعكة صحية ربما تكون الأولي في حياتي التي أصبحت أشعر معها بالعجز …أصبحت قدماي لا تحملاني بعض الوقت، فضلا عن آلام مبرحة تجعل النوم عملة صعبة وفشلت كل المسكنات المعروفة وغير المعروفة في مداواة الألم …فضلا عن إجراء فحوصات وتحاليل لكل أجهزة الجسم ولا يوجد ثمة تقدم ……

مؤخرا وخلال لقاء مع الصديق الدكتور صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي، وأحد من أثق في كفاءتهم الطبية جدا طلبت منه النصيحة فدعاني لاتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة لإجراء جلسات علاج طبيعي …..

ذهبت إلي اتحاد الشرطة باعتبار أن أملي الأخير في جلسات العلاج الطبيعي، وفوجئت او انبهرت بوحدة طب رياضي، وأجهزة مثل التي نراها في الأفلام الأجنبية، واستقبال يفوق الخيال من طاقم التمريض

بجد صرح عملاق بمعني الكلمة يحسب للسيد وزير الداخلية وكل قيادات الوزارة في أن تكون هناك وحدة طب رياضي وقياسات طبية علي أعلي مستوي وتفوق مثيلاتها في أوروبا …

شياكة في المكان تبدأ من الاستقبال مرورا بطاقم التمريض وصولا إلي دكاترة العلاج الطبيعي (علم وأدب واحترام وذوق)

هذا هو مركز (لافي) في اتحاد الشرطة الرياضي، الذي شعرت معه أن الحياة تعود من جديد بعد تحسن بعد ثلاث جلسات وأصبحت انتظر الجلسة التي تليها حبا في هذا المكان وفي كل العاملين فيه

شكرا مرة ثانيه للسيد وزير الداخلية وألف شكر لكل المسئولين عن قطاع الخدمات الطبية داخل وزارة الداخلية والشكر موصول لعبقري العلاج الطبيعي الدكتور صلاح عاشور ….رمضان كريم

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