تعليم الإسماعيلية تنظم ندوة دينية عن فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان (صور)

نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، ندوة دينية ثقافية حول فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

موضوع الندوة التوعوية

وأشار أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن الندوة تناولت الحديث عن فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المُبارك، والتضرع والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، كما تم شرح المقصد من زكاة الفطر وهو إغناء الفقراء يوم العيد، وتطهير الصائم من اللغو والرفث.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

فضل شهر رمضان

وخلال اللقاء أكد الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ بالأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية، أن شهر رمضان هو شهر الجد والعمل وشهر الخير والوفاء سواء فيما يتعلق بالعبادات المتعلقة بالمولى عز وجل أو بالمعاملات المتعلقة بالأعمال وحقوق الآخرين.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وينبغي ألا يحمل رمضان بما ليس له علاقة به من تقصير البعض في قيامه بعمله أو التزامه تجاه الآخرين، وإذا كان الموظف مطالبًا بالوفاء بواجباته التي يستحق مقابلها راتبه فإن هذا الالتزام ينبغي ألا يتأثر بصيام رمضان.



جانب من فعاليات الندوة، فيتو

ومن جهة أخرى واصلت القوافل الدعوية التابعة للأزهر الشريف أعمالها في محافظة الإسماعيلية، والتي تم إطلاقها منذ يوم السبت الماضي تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

أعضاء القافلة الدعوية ينطلقون في أرجاء الإسماعيلية

انطلق أعضاء القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية لأداء المحاضرات التوعوية الكبرى والحديث عن المبادرات التي يطلقها الأزهر الشريف في كافة أنحاء محافظة الإسماعيلية.

الأماكن المستهدفة من التوعية

واستهدفت تلك الجلسات الدعوية المؤسسات المختلفة ومراكز الشباب، والمقاهي وأقسام الشرطة علي مستوي المحافظة.

إقامة الجلسات التوعوية

وتقام تلك الجلسات التوعوية تحت رعاية الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أشرف السعيد مهدي مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، ورئيس لجنة الفتوى والأمين العام لبيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ جمال عباس مرسي مدير الدعوه بمنطقه واعظ الاسماعيلية، وفضيلة الشيخ هاني عبد العليم مكاوي مدير التوجيه.

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