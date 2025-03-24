إزالة مباني مخالفة على 20 فدانا بمركز القنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 مارس 2025، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تنفيذ حالتى إزالة

حيث شهد اليوم الإثنين، تنفيذ حالتي إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 20 فدانا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ونائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

استرداد مساحة 20 فدانا

وتمثلت الإزالات في تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية حماية الأراضي بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعي، على مساحة 20 فدانا.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

ومن جانبه وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

التعامل الفورى مع حالات التعدي

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

جانب من حملات الإزالة، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 25 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

جانب من حملات الإزالة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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