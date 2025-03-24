تضامن الإسماعيلية تواصل تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان (صور)

قامت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، بتوزيع مساعدات عينيَّة عبارة عن شنط وكراتين مواد غذائية على مستحقي تكافل وكرامة بأبوخليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب.

استمرار تنفيذ المبادرة

وقالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن مديرية التضامن الاجتماعي مستمرة في تنفيذ مبادراتها الخيرية، مؤكدةً التزامها بتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم.

جانب من توزيع المساعدات، فيتو

توزيع اطنان من اللحوم

جديرًا بالذكر، أنه تم توزيع ٢ طن من اللحوم على الأسر المستحقة، والتي يتم توزيعها طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، إلى جانب توزيع ٣٠٠٠ شنطة غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف، بحضور لجنة الأوقاف؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

جانب من توزيع المساعدات، فيتو

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في توفير الحماية المجتمعية لهم.

جانب من توزيع المساعدات، فيتو

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