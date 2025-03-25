وزير الإسكان يلتقي عددا من المطورين العقاريين بمدينة سفنكس الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين، رؤساء الشركات المنفذة لبعض المشروعات بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أن مدينة سفنكس الجديدة تمتلك مقومات كبيرة، وقريبة من الكتلة العمرانية بمدن غرب القاهرة، مؤكدًا حرصه على دعم كافة المطورين العقاريين والمستثمرين، والعمل على استمرار التواصل معهم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتذليل أية عقبات قد تواجه مشروعاتهم لدفع عجلة العمل على مستوى كافة المدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن المدينة وصلت مساحتها إلى حوالي 73 ألف فدان، حيث تتكون من خمسة قطاعات، كمدينة ذكية مستدامة ذات المستوى السكني الراقي المميز، بالإضافة إلى الخدمات الرائدة والأنشطة الاستثمارية والسياحية العالمية، وأن المخطط الاستراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة، يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، تعظيما لما تمتلكه المدينة من موقع متميز، وقربها من المتحف المصري الكبير ومنطقة الاهرامات، وكذا مطار سفنكس الدولي، فضلا عن توافر العديد من شبكات الطرق ووسائل النقل الحديث، وهو ما يمكن من إقامة العديد من الأنشطة والمشروعات.

وثمن المستثمرون خلال الاجتماع التيسيرات التي أتاحتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم المستثمرين، مستعرضين عددا من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها دفع عجلة العمل بالمشروعات التي يقومون بتنفيذها بمدينة سفنكس وتذليل العقبات التي تواجههم خلال مراحل التنفيذ.

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقًا من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم أعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظًا على الثروة العقارية.

والتقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسئولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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