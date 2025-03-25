الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

وزير الإسكان يستعرض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  حسن غانم، رئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك التعمير والإسكان، ومسئولي البنك، لاستعراض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي بنك  التعمير والإسكان، مثمنا دور البنك كشريك نجاح رئيسي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى عدد من المجالات.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء، رؤية الوزارة حول الطروحات الجديدة المقررة للوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مطالبًا في هذا الصدد بالاستعداد الجيد في حال تولي طرح مشروعات سكنية مملوكة للوزارة من خلال البنك، وتلافي أي تحديات سابقة قد تعرقل عمليات الحجز، وبحث أفضل السبل للطرح، بما يعزز من ثقة المواطنين في طروحات وزارة الإسكان.

من جانبه أشاد حسن غانم، بالطرح المقرر لعدد ٤٠٠ ألف وحدة سكنية والجاري الإعداد له من قبل وزارة الإسكان، ثم استعرض خطط تطوير الأداء داخل البنك لتلبية احتياجات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كأكبر المساهمين والعملاء بالبنك، وكذا العمل على تلبية احتياجات العملاء، مشيرًا إلى التنوع في أساليب طرح الوحدات السكنية والفرص العقارية.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، التجهيزات اللازمة للتعامل مع الطروحات السكنية الكبرى لوزارة الإسكان من خلال عدد من فروع البنك، وتطوير مركز الاتصال، وتنوع آليات وطرق السداد، وغير ذلك.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات التنسيقية بين مسئولي الوزارة والبنك، لتلبية احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة

الأكثر قراءة

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

سجل 50.66 جنيها في هذين البنكين، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

الأمن يكشف ملابسات فيديو فتك كلب شرس بآخر في المنيل

النواب يقر تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى

منوعات

المزيد

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان؟ اعرف موقف الشرع

معارك وغزوات، "ذات الصواري" أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي

ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية