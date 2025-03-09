بدء تنفيذ مشروعات الصيانة ورفع كفاءة الطرق بـ 6 أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن بدء تنفيذ أعمال صيانة الطرق بالمدينة، وذلك بعد إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات المتخصصة، مع الالتزام بكافة المواصفات الهندسية المعتمدة في هذا الشأن.

وأوضح "عبد المقصود" أنه تم إعداد برنامج زمني متكامل للانتهاء من أعمال الصيانة بجميع مناطق المدينة، حيث بدأ التنفيذ بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (المعروفة سابقًا بمنطقة 800 فدان)، كما تم البدء في استكمال أعمال رصف الطرق بالحي الخامس بمنطقة "ابني بيتك 6"، مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية بما يسهم في توفير بيئة حضارية متكاملة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قام المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، بمتابعة سير الأعمال ميدانيًا، والتي تشمل إصلاح وترميم طبقات الأسفلت، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنترلوك والأرصفة بمنطقة زهراء اكتوبر الجديدة، كما تابع تنفيذ أعمال رصف الطرق وأعمال انترلوك ساحات الانتظار بمشروع سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار.

وشدد "مراد" على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقًا للمواصفات الهندسية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في المتابعة الدورية لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تفقد المهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز استكمال اعمال رصف الطرق بالمنطقة السادسة ابني بيتك (ربوة أكتوبر)، واعمال رصف الطرق بمشروع ازدواج طريق الواحات مشددًا على الشركات المنفذة بتكثيف معدلات الاعمال وفقا للمواصفات الهندسية المعتمدة.

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والخدمية لتنمية وتطوير مدينة بني سويف الجديدة.

وشدد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، على تنفيذ الأعمال الجارية لصيانة ورفع كفاءة الطرق بالحي السكنى الثاني بالمدينة، وتابع أعمال مرمات الأسفلت بالحي السكنى الرابع بالمدينة بعد توصيل خطوط الغاز لقطع الأراضي، وأعمال استكمال تنفيذ الخرسانة للجزر الوسطى بالطرق الرئيسية لمشروع مرافق الحي السكني الخامس بالمدينة (طرق ومرافق).

وأشار إلى وضع جهد الكهرباء على 4 خلايا جديدة بمحطة محولات شرق النيل لتغذية 3 مناطق وهي: الحي الأكثر تميزا، والإسكان الاجتماعي 3، وعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأكد أهمية مواصلة صيانة الشبكات والمحطات والاهتمام بمحطات الكهرباء ومتابعة أعمال الصيانة لمحولات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بجانب متابعة تنفيذ مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها بالمناطق الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أعمال تركيب الخلايا الجديدة بمحطة محولات شرق النيل بعنبر جهد الـ ٢٢ كيلو فولت، بجانب الاتفاق مع شركة الكهرباء لضخ التيار الكهربائي للأحياء المذكورة بعد اختبار الكابلات الرئيسية الموصلة للأحياء من خلال الخلايا التي تم تركيبها.

وأشرف رئيس الجهاز على أعمال الدهان والصيانة الجارية لأعمدة الإنارة بالطرق والمحاور الرئيسية للمدينة ومنطقة الإسكان الاجتماعي (منطقة ٧٧ فدانا)، حيث يتم إحلال كشافات الكهرباء بكشافات الليد بدلًا من الصوديوم لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إلى أنه تم مراجعة مصادر التغذية الخاصة بالكهرباء لمحطات المياه والصرف الصحي والروافع ومأخذ المياه بالمدينة، والتأكيد على جاهزية المحولات والمولدات اللازمة لأعمال التشغيل مع تأكيد ضرورة تنفيذ أعمال الصيانات الدورية بصفة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستثمري المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.