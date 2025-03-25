طريقة عمل القرص الفلاحي استعدادا لعيد الفطر

طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن، من المعجنات التي ترتبط بعيد الفطر، وتحاول كل ست بيت إجادة عملها كما كانت تصنعه الجدات، الذي كانت تفوح منه دائما رائحة السمنة البلدي، تلك الرائحة التي تحمل بداخل الكثيرات ذكريات الطفولة.





ولكل من تبحث عن طريقة عمل القرص الفلاحي باللبن، نستعرض طريقتها الأصلية في السطور التالية.

مقادير عمل القرص الفلاحي باللبن:



1 كيلو دقيق.

1/2 كوب سمن بلدي (أو زبدة).

1/2 كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/2 كوب ماء دافئ (لإذابة الخميرة).

2 كوب لبن دافئ (حسب الحاجة).

ملعقة صغيرة سمسم (اختياري للزينة).



خطوات عمل القرص الطرية

تحضير الخميرة:

في كوب، ضعي الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر ونصف كوب ماء دافئ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنشط وتظهر فقاعات.

تحضير العجين:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر.

أضيفي السمن البلدي والزيت، وابدئي بفرك الدقيق مع الدهون حتى يصبح القوام مشابهًا للرمل.

إضافة اللبن والخميرة:

أضيفي الخميرة بعد التأكد من نشاطها، ثم اللبن تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

تخمير العجين:

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

تشكيل القرص:

قسّمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم افرديها بيدك لتصبح على شكل أقراص.

رصي الأقراص في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق زبدة.

رشي السمسم على الأقراص إذا رغبتِ، واضغطي قليلًا لتثبيته.

الخبز:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي الأقراص لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

التقديم:

تُقدم القرص الفلاحي دافئة أو باردة مع الشاي أو الجبن.

يمكن تخزينها في علبة محكمة الإغلاق لعدة أيام.

بالهناء والشفاء!

طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب

القرص الطرية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب، وهي من المعجنات اللذيذة، والتي سيعشقها أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.



مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٣٥ دقيقة

يكفي لـ٨ اشخاص

مقادير القرص الطرية:

٢٥٠جرام سميد ناعم

٢٥٠جرام دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب رايب

ملعقتين كبيرتين زبدة مذابة

ملعقة كبيرة فانيلا

رشة ملح

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملعقة كبيرة يانسون حب

بيضة

كوب سميد خشن للتشكيل

خطوات عمل القرص الطرية

يمزج السميد الناعم مع الزيت في وعاء عميق الى ان يتم التأكد ان كل الحبات السميد تجانست مع الزيت.

تضاف الزبدة وباقي المكونات بالتدريج مع الخلط المتواصل باستخدام اطراف الاصابع.

ما ان يتم الحصول على عجين رخو ومتجانس تؤخذ مقدار كورة باستخدام ملعقتين كبيرتين ثم توضع الكور بالسميد الخشن وتمرر لتتغلف تماما بالسميد.

ترمى بقوة خفيفة فوق سطح صينية الخبز المبطنة بورق الخبز مع تفادي تبسيطها باليد.

تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٥ دقيقة الى ان تتشقق وتتحمر.

تقدم بالهنا والشفا.



طريقة عمل القراقيش، بكل أسرارها لتصنعيها بنفسك

طريقة القراقيش

طريقة عمل القراقيش، من طرق عمل المعجنات التي لها يعشقها الجميع كبارا وصغار، فكانت تصنعها الجدات، باحترافية شديدة، فكانت هشة ومقرمشة.

ويمكنك تعلم طريقة عمل القراقيش، بكل سهولة، مع ضرورة الإلتزام بالمقادير المظبوطة وخطوات العمل، لضمان نجاح النتيجة، لتقديمها للأبناء كوجبة خفيفة، بين الوجبات الرئيسية، مع كوب من مشروبهم المفضل.





ولكل ست بيت تبحث عن سر طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، بالمقادير الخطوات في السطور التالية، حتى يمكنك صنعها بنفسك، والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل القراقيش

6 أكواب دقيق

2 كوب سمن

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة خميرة

1/4ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة سمسم

خطوات عمل القراقيش

يقدح السمن، ويوضع على الدقيق و"يبس" جيدا، ثم يضاف الحليب والخميرة والسكر والملح والسمسم.

تعجن المكونات جيدا، حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يغطى العجين، ويترك 10 دقائق، حتى يرتاح.

تقطع العجينة إلى كرات وتشكل أقراص، وتوضع على الصاج او الصينية وتترك لتختمر حوالى ساعة.

بعد ذلك تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:30دقيقة.

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