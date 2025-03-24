طريقة عمل القرص الطرية بمكونات بسيطة

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز، فهى وجبة خفيفة مع الشاى.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومع حلول عيد الفطر المبارك، تحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها مع الكحك والبسكويت.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:-

4 أكواب دقيق أبيض

1 كوب سمن أو زبدة (سايحة)

1/2 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 كوب لبن دافئ (حسب الحاجة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

للعجوة:

1/2 كيلو عجوة + ملعقة سمن + رشة قرفة (اختياري)

طريقة عمل القرص الطرية:

في وعاء كبير، ضعي الدقيق، السكر، الملح، والبيكنج بودر وقلبيهم معًا.

أضيفي السمن السايح وافركي الخليط بيدك حتى يتجانس ويصبح مثل الرمل الناعم.

ذوبي الخميرة في قليل من اللبن الدافئ مع ملعقة سكر واتركيها 5 دقائق حتى تفور.

أضيفي الخميرة وباقي اللبن بالتدريج وابدئي بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

غطي العجينة واتركيها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة، واحشيها بالعجوة إذا رغبتِ.

ضعيها في صينية مدهونة، واتركيها ترتاح 10-15 دقيقة.

يمكن دهن الوجه بالبيض المخفوق مع قليل من اللبن والفانيليا.

أدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 180° م لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

بعد إخراجها من الفرن، غطيها بفوطة نظيفة حتى تبقى طرية.

يمكن دهن الوجه بالسمن فور خروجها من الفرن لإضفاء لمعة إضافية.

يمكن حفظها في علبة محكمة الغلق وتدفئتها قبل التقديم.

القرص الطرية

ولعمل القراقيش

مكونات عمل القراقيش:-

2 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (أو سمنة)

1/4 كوب حليب دافئ

1/4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة محلب (اختياري)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب سمسم (للتزيين)

1 ملعقة كبيرة حليب (لدهان الوجه)

طريقة عمل القراقيش:-

في وعاء صغير، ضعي الماء الدافئ مع الخميرة والسكر.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة وتبدأ في الفوران

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والمحلب (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والمحلب (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا. أضيفي الزبدة (أو السمنة) واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الخميرة المنشطة والبيضة والفانيليا، وابدئي في إضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اعجني العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم غطيها واتركيها لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

افردي كل كرة على شكل قرص رقيق باستخدام يديك أو الشوبك.

ضعي السمسم في طبق صغير، ومرري كل قرص في السمسم من الجهتين ليغطي السمسم سطحه.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الأقراص على صينية خبز مفروشة بورق زبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة.

في وعاء صغير، اخفقي ملعقة الحليب ودهنِي بها وجه القراقيش لتصبح لامعة.

اخبزي القراقيش في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

اتركي القراقيش لتبرد قليلًا قبل تقديمها، يمكنك تناولها مع الشاي أو القهوة.

يمكنك إضافة بعض المكسرات المفرومة إلى العجينة للحصول على طعم إضافي.

تأكدي من ترك العجينة تتخمر جيدًا حتى تصبح القراقيش هشة ولذيذة.

وتقدم القراقيش كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء مع كوب الشاى ويمكن تناوله كوجبة سناكس، وهى طيبة المذاق وعشاقها كثيرون.

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