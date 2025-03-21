طريقة عمل القراقيش الفلاحي الناعمة، والنتيجة مضمونة

طريقة عمل القراقيش الناعمة، من وصفات المعجنات التي يفضلها الكبار والصغار، سواء مع المشروبات الساخنة أو المثلجة، ولكن أسعار المعجنات ارتفعت هذه الأيام، ولذلك أصبح صنعها في البيت يوفر في الميزانية بشكل كبير.





ولأن القراقيش من وصفات أهل زمان، فكانت الجدات تصنع ألذ القراقيش الهشة، فتحاول كل أم أن تتعلم طريقة عملها في البيت، خاصة أن طريقة عمل القراقيش، من الوصفات سهلة التحضير، ويمكن تعلمها بسهولة.



ولكل ست بيت تبحث عن سر طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، تقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل القراقيش الناعمة بتاعة زمان، بالمقادير الخطوات في السطور التالية، حتى يمكنك صنعها بنفسك، والنتيجة مضمونة.



مقادير عمل القراقيش الفلاحي الناعمة

6 أكواب دقيق

2 كوب سمن

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة خميرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة سمسم

خطوات عمل القراقيش

يقدح السمن، ويوضع على الدقيق و"يبس" جيدًا، ثم يضاف الحليب والخميرة والسكر والملح والسمسم.

تعجن المكونات جيدًا، حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يغطى العجين، ويترك 10 دقائق، حتى يرتاح.

تقطع العجينة إلى كرات وتشكل أقراص، وتوضع على الصاج أو الصينية وتترك لتختمر حوالي ساعة.

بعد ذلك تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:30 دقيقة.

طريقة عمل القرص الطرية في البيت بأقل التكاليف



القرص الطرية



وتعد طريقة عمل القرص الطرية، من الوصفات سهلة التحضير، على أن تلتزم ست البيت، بالمقادير وخطوات العمل، حتى يمكنك تعلم طريقة عمل القرص الطرية بسهولة، مع ضمان النتيجة.

طريقة عمل القرص الطرية

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل القرص الطرية باللبن الرايب، وهي من المعجنات اللذيذة، والتي سيعشقها أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مدة التحضير: ١٠ دقيقة

مدة الطهي: ٣٥ دقيقة

يكفي لـ٨ اشخاص



مقادير القرص الطرية:

٢٥٠جرام سميد ناعم

٢٥٠جرام دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب رايب

ملعقتين كبيرتين زبدة مذابة

ملعقة كبيرة فانيلا

رشة ملح

ملعقة كبيرة باكينج باودر

ملعقة كبيرة يانسون حب

بيضة

كوب سميد خشن للتشكيل

خطوات عمل القرص الطرية

يمزج السميد الناعم مع الزيت في وعاء عميق الى ان يتم التأكد أن كل الحبات السميد تجانست مع الزيت.

تضاف الزبدة وباقي المكونات بالتدريج مع الخلط المتواصل باستخدام أطراف الأصابع.

ما إن يتم الحصول على عجين رخو ومتجانس تؤخذ مقدار كورة باستخدام ملعقتين كبيرتين ثم توضع الكور بالسميد الخشن وتمرر لتتغلف تماما بالسميد.

ترمى بقوة خفيفة فوق سطح صينية الخبز المبطنة بورق الخبز مع تفادي تبسيطها باليد.

تخبز في فرن متوسط الحرارة مدة ٣٥ دقيقة إلى أن تتشقق وتتحمر.

تقدم بالهنا والشفا.

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