طريقة عمل المنين، معجنات مصرية شهيرة ولذيذة

طريقة عمل المنين، المنين من المعجنات اللذيذة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة، وكانت تقدمه الجدات وحاليا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

وطريقة عمل المنين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل كوجبة خفيفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المنين.

مكونات عمل المنين:-

2 كوب من الدقيق الأبيض

½ كوب من السكر

½ كوب من الزبدة (يمكن استبدالها بالزيت)

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

½ كوب من الحليب الدافئ

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد (اختياري)

طريقة عمل المنين

طريقة عمل المنين:-

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والسكر، واخلطيهم جيدًا.

في كوب، امزجي الخميرة مع الحليب الدافئ، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تبدأ في الفوران.

أضيفي الزبدة (أو الزيت) إلى خليط الدقيق واخلطيها بأطراف أصابعك حتى تتجانس.

ثم أضيفي البيضة والفانيليا وماء الورد (إذا كنت تستخدمينه) وابدأي بإضافة الحليب تدريجيًا أثناء العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة أو غطاء بلاستيكي، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة حسب الحجم الذي ترغبين فيه.

شكلي كل قطعة إلى كرة صغيرة، ثم افرديها باستخدام الشوبك (دولاب العجين) على شكل دوائر أو مستطيلات.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي المنين في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة أو مغطاة بورق الخبز.

اخبزيه في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمر من الأعلى ويصبح لونه ذهبيًا.

بعد أن يبرد المنين قليلًا، يمكنك تقديمه مع الشاي أو القهوة.

يمكن إضافة الحشوات المفضلة لديك مثل المربى أو الشوكولاتة داخل العجينة قبل الخبز.

يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة.

للحصول على نكهة مميزة، يمكن دهن وجه المنين بقليل من الحليب أو بياض البيض قبل الخبز ليصبح له لون ذهبي جميل.

بذلك تحصلين على منين طري ولذيذ يمكن تناوله في أي وقت.

المنين يقدم كوجبة خفيفة أو كوجبة بمفردها على وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه كوجبة خفيفة بين الوجبات وعادة يقدم بجانب كوب الشاى أو الشاى باللبن.

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