الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل المنين، معجنات مصرية شهيرة ولذيذة

المنين
المنين

طريقة عمل المنين، المنين من المعجنات اللذيذة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة، وكانت تقدمه الجدات وحاليا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

وطريقة عمل المنين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل كوجبة خفيفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المنين.

مكونات عمل المنين:-

2 كوب من الدقيق الأبيض

½ كوب من السكر

½ كوب من الزبدة (يمكن استبدالها بالزيت)

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

½ كوب من الحليب الدافئ

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد (اختياري)

طريقة عمل المنين 
طريقة عمل المنين 

طريقة عمل المنين:-

  • في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والسكر، واخلطيهم جيدًا.
  • في كوب، امزجي الخميرة مع الحليب الدافئ، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تبدأ في الفوران.
  • أضيفي الزبدة (أو الزيت) إلى خليط الدقيق واخلطيها بأطراف أصابعك حتى تتجانس.
  • ثم أضيفي البيضة والفانيليا وماء الورد (إذا كنت تستخدمينه) وابدأي بإضافة الحليب تدريجيًا أثناء العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.
  • غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة أو غطاء بلاستيكي، واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
  • بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة حسب الحجم الذي ترغبين فيه.
  • شكلي كل قطعة إلى كرة صغيرة، ثم افرديها باستخدام الشوبك (دولاب العجين) على شكل دوائر أو مستطيلات.
  • سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  • ضعي المنين في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة أو مغطاة بورق الخبز.
  • اخبزيه في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمر من الأعلى ويصبح لونه ذهبيًا.
  • بعد أن يبرد المنين قليلًا، يمكنك تقديمه مع الشاي أو القهوة.
  • يمكن إضافة الحشوات المفضلة لديك مثل المربى أو الشوكولاتة داخل العجينة قبل الخبز.
  • يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة.
  • للحصول على نكهة مميزة، يمكن دهن وجه المنين بقليل من الحليب أو بياض البيض قبل الخبز ليصبح له لون ذهبي جميل.
  • بذلك تحصلين على منين طري ولذيذ يمكن تناوله في أي وقت.

المنين يقدم كوجبة خفيفة أو كوجبة بمفردها على وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه كوجبة خفيفة بين الوجبات وعادة يقدم بجانب كوب الشاى أو الشاى باللبن.

txt

طريقة عمل القرص الطرية لتناول مخبوزات لذيذة وسريعة التحضير

txt

طريقة عمل القراقيش، إليك أسرارها لتصنعيها بنفسك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنين المخبوزات طريقة عمل المنين مكونات عمل المنين وجبة خفيفة الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل الباتيه، زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل القرص الطرية، في دقائق والنتيجة مضمونة

طريقة عمل الفايش الصعيدي، بأسهل خطوات وأقل تكاليف

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

قرار جمهوري هام ورسائل من السيسي لقادة القوات المسلحة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 23 -11 - 2024

بعد تداول فيديو، القبض على مشرفة حضانة اعتدت على طفلة بالضرب في الغربية

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

القبض على المتهم بتهديد زيزو بالقتل

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

محمد مطيع رئيسًا لاتحاد الجودو

منوعات

المزيد

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

أحدث أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

تفسير صادم لـ رؤية الأخرس في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية