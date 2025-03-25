الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

سيناتور أمريكي يطالب بوقف المساعدات العسكرية لآلة نتنياهو الحربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، واشنطن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل ووقف تزويد آلة الحرب التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ساندرز في تدوينة على منصة "إكس"، أمس الإثنين، "لم يسمح نتنياهو بدخول أي مساعدات إلى غزة منذ 22 يومًا.. انتهك وقف إطلاق النار واستأنف حملة القصف التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص.. والآن يهدد باحتلال غزة على المدى الطويل".

وأضاف السيناتور الأمريكي "لا مزيد من المساعدات العسكرية لآلة نتنياهو الحربية".

ومنذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس الجاري، استشهد 730 فلسطينيًّا وأصيب 1367 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويمثل هذا التصعيد الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري، وأعادت إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تضع خططًا لشن هجوم بري كبير محتمل على غزة من شأنه أن يتضمن إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى القتال لتطهير واحتلال مساحات كبيرة من القطاع.

وقالت المصادر إن الهجوم واسع النطاق قد يشمل خمس فرق إسرائيلية أو نحو 50 ألف جندي.

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