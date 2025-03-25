الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، موجة ثانية من الغارات جنوبي لبنان، ردًّا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف  حزب الله.

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وزارة الصحة اللبنانية جنوبي لبنان اطلاق صواريخ بنيامين نتنياهو لبنان حزب الله

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