غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في بلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، موجة ثانية من الغارات جنوبي لبنان، ردًّا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف على دفعتين بلدة قعقعية الجسر جنوبي لبنان pic.twitter.com/jgNFfhVdgJ — Annahar النهار (@Annahar) March 24, 2025

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف حزب الله.

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