الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

أثناء إصلاحها، تفحم سيارة داخل مركز صيانة بالسلام

حريق سيارة داخل مركز
حريق سيارة داخل مركز إصلاحات في السلام، فيتو

كشفت التحريات المبدئية لرجال مباحث القاهرة أن وراء حريق سيارة داخل مركز صيانة بمساكن الجمهورية بدائرة قسم شرطة السلام، ماس كهربائي في ماتور السيارة أثناء إصلاحها، تسبب في اندلاع حريق داخل السيارة ترتب عليها تفحمها بالكامل.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في سيارة داخل مركز صيانة بمدينة السلام.

على الفور دفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ سيارتين إطفاء إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق بدون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

حريق سيارة فى حادث التجمع الأول

وعلي جانب آخر كانت قد  تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق سيارة ملاكي تقودها فتاة اصطدمت بعمود إنارة وتسبب فى تهشم السور بمنطقة التجمع الأول.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في سيارة ملاكي  بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعلى الفور انتقلت سيارتا  إطفاء  إلى مكان البلاغ.

 

 

 وكشف الفحص المبدئي، أن سيارة تقودها فتاة اصطدمت بعمود إنارة وسور معدني وأشجار الحريق، والتهمت النيران محتويات السيارة بالكامل، وتم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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القاهرة شرطة السلام الأجهزة الأمنية

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