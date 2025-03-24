الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم سيارة بعد اصطدامها بعمود إناره تقودها فتاة بالتجمع

حريق سيارة فى حادث
حريق سيارة فى حادث التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق سيارة ملاكى تقودها فتاة اصطدمت بعمود إناره وتسبب فى تهشم السور بمنطقة التجمع الأول.

حريق سيارة فى حادث التجمع الأول
حريق سيارة فى حادث التجمع الأول

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى سيارة ملاكى  بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول  ، وعلى الفور انتقلت سيارتى  إطفاء  الى مكان البلاغ.

حريق سيارة فى حادث التجمع الأول

 

 وكشف الفحص المبدئى، بان  سيارة تقودها فتاة اصدمت بعمود إنارة وسور معدنى وأشجار الحريق،والتهمت النيران محتويات السيارة  بالكامل، وتم نقل الفتاة المصابه الى  المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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حريق سيارة حادث التجمع الأول الحماية المدنية غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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