ماس كهربائي بالموتور وراء حريق سيارة نقل ومصرع قائدها

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق سيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بمنطقة المرج، وأسفر عن مصرع السائق أن ماسًا كهربائيًّا بالموتور أدى إلى نشوب الحريق الذي امتد إلى الصهريج والذي ساعد على اشتعال النيران.



حريق سيارة محملة بسولار في المرج

وكشفت المعاينة أن السائق لقي مصرعه متفحمًا في الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.