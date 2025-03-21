الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

ماس كهربائي بالموتور وراء حريق سيارة نقل ومصرع قائدها

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائي حول حريق سيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بمنطقة المرج، وأسفر عن مصرع السائق أن ماسًا كهربائيًّا بالموتور أدى إلى نشوب الحريق الذي امتد إلى الصهريج والذي ساعد على اشتعال النيران. 


حريق سيارة محملة بسولار في المرج

وكشفت المعاينة أن السائق لقي مصرعه متفحمًا في الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج الإدارة العامة للحماية المدنية

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